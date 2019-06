Djokovic et Thiem poursuivent sereinement leur route

Tranquille comme Novak Djokovic. Sous le soleil parisien, le Serbe s'est aisément qualifié jeudi pour les demi-finales de Roland-Garros en s'imposant 7-5 6-2 6-2 face à l'Allemand Alexander Zverev en 2h09' sur le court Philippe-Chatrier. Il n'a toujours pas concédé le moindre set et fait son retour dans le dernier carré pour la première fois depuis 2016.

Novak Djokovic a pourtant eu un début de rencontre tout sauf évident. Face au vainqueur du dernier Geneva Open, le No 1 mondial a peiné, sauvé trois balles de break avant de lâcher sa mise en jeu (4-5). Mais Sascha Zverev n'a pas su conclure, offrant même la première manche au natif de Belgrade sur un point qui faisait suite à un smash horrible.

Il n'en fallait pas plus pour lancer la machine Djokovic, qui a profité d'une double-faute de Zverev pour faire le break d'entrée dans le 2e set. Et derrière, «Nole» n'a plus jamais regardé dans le rétro. «C'était un vrai challenge pour moi de retourner son service. Je ne pensais pas à demain ou à vite finir cette rencontre. Je suis content d'être en demi-finale.»

Dominic Thiem tient son rang

La dernière alternative au «Big Three» se nomme Dominic Thiem. Le finaliste de l’édition 2018 s’est qualifié sans souci pour sa quatrième demi-finale de suite à Roland-Garros. L’Autrichien s’est défait en trois sets d’un Karen Khachanov qui n’a jamais retrouvé «la zone» dans laquelle il avait évolué contre Juan Martin Del Potro (6-2, 6-4, 6-2).

Vainqueur à Indian Wells et à Barcelone, Dominic Thiem avait attaqué son printemps dans la peau du favori de ce Roland-Garros (avec Nadal, favori ad aeternam). Puis ses défaites contre Djokovic à Madrid et surtout contre Verdasco à Rome avaient un peu terni sa réputation. Ce n’était sans doute qu’un recul en trompe-l’œil. La prestation proposée ce jeudi par l’Autrichien risque en effet de marquer les esprits.

Derrière ses classiques – service lifté indomptable et coup droit supersonique – «Domi» a comblé le public du Lenglen par ses variations côté revers. Des variations de hauteurs qui ont complètement dérouté le Russe. «C’est un bonheur d’être de retour dans le dernier carré à Paris, glissait «Monsieur Mladenovic» au micro de Cédric Pioline. Et ça me va très bien de rejouer vendredi, je ne me sens pas du tout fatigué.» Novak Djokovic est prévenu. (nxp)