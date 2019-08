Dortmund et Favre se frotteront au Barça et à l'Inter

Le Borussia Dortmund de l’entraîneur vaudois Lucien Favre et de son armada de compatriotes devra se «coltiner» le FC Barcelone, l’Inter de Milan et le Slavia Prague dans un groupe F qui sent d’ores et déjà la poudre.

Autre poule pas «piquée des vers» du tout, la A, qui mettra en confrontation le Paris Saint-Germain, le Real Madrid - sacrées retrouvailles en perspective!, les Belges de Bruges et les Turcs de Galatasaray, un adversaire que tout le monde voulait éviter dans le quatrième chapeau.

Le groupe H s’annonce lui aussi explosif avec Chelsea et l’Ajax d’Amsterdam en têtes d’affiches, qui ont hérité du FC Valence et du LOSC, le club lillois n’étant pas particulièrement gâté par ce tirage. La Juventus devra également retrousser ses manches dans un groupe D de tous les dangers avec l’Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen et le Lokomotiv Moscou.

Manchester City «mangera» du Suisse!

D’autres grands d’Europe s’en sont plutôt bien tirés, a priori tout au moins. Comme Manchester City dans le groupe C, qui ne devrait pas trop souffrir pour se qualifier pour les huitièmes de finale face au Shakhtar Donetsk, au Dinamo Zagreb de Mario Gavranovic et François Moubandje et au petit poucet de la compétition, l’Atalanta de Bergame cher à Remo Freuler. Les «Citizens» auront donc tout loisir de «manger» du Suisse jusqu’en décembre!

Le Bayern Munich peut aussi envisager sereinement son avenir continental. Les Bavarois sont certes «tombés» sur Tottenham dans la poule B, mais les Grecs de l’Olympiacos et les Serbes de l’Etoile Rouge - tombeurs des Young Boys - devraient largement leur convenir. Le FC Liverpool de Xherdan Shaqiri - l’attaquant suisse compte sur cette Ligue des champions pour avoir du temps de jeu - et le FC Naples ont aussi eu la main heureuse en se voyant attribuer les Autrichiens de Salzbourg et les Belges de Gent dans le groupe E.

Un mot enfin sur la poule G, qui paraît la plus indécise de toutes. Entre le Zenit Saint-Petersburg, le Benfica Lisbonne d’Haris Seferovic, l’Olympique Lyonnais et le RB Leipzig, difficile de dégager deux favoris.