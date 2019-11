Le duo suisse boucle sa Transat au pied du podium

Pour leur toute première Transat Jacques Vabre, les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster ont réussi une performance de choix. Tard jeudi soir au Brésil, le Genevois (32 ans) et le Zurichois (31) ont coupé la ligne au large de Salvador de Bahia après 18 jours, 12h 29'04'', en ayant parcouru 4809,13 milles (plus de 8900km) depuis le départ au Havre (Fra), en quatrième position chez les monocoques Class40.

Et dire que le duo du Rösti Sailing Team était proche de ne pas pouvoir prendre le départ, la construction de leur bateau Banque du Léman flambant neuf ayant pris du retard. «Avec Valentin, nous avons compté, je crois que les vrais journées de navigation avec ce voilier avant le départ n'atteignent pas une dizaine», s'est marré Koster en posant pied à terre. On aurait déjà signé pour être au départ au Havre, donc finir quatrièmes... On a beaucoup plus appris pendant la course qu'avant», a affirmé son coéquipier.

Durant de longues périodes au cours de la régate, les Suisses ont eu le podium à portée de voiles. Hélas, l'entrée dans le célèbre Pot-au-Noir aux deux tiers du parcours leur a fait perdre beaucoup de temps. «Je crois qu'on a été bizutés dans les règles de l'art. Les autres nous passaient de tous les côtés et on y est restés coincés trois jours, grimace Gautier. Au final on est presque déçus pour ce bateau, qui aurait mérité mieux. Nous on est des bizuts, donc la médaille en chocolat c'est pas mal.»