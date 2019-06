Egan Bernal remporte le 83e Tour de Suisse

Egan Bernal, déjà vainqueur de Paris-Nice en mars, s’est adjugé le Tour de Suisse, dimanche au cœur des Alpes. Le Colombien de la formation Ineos, 22 ans, a parfaitement maîtrisé la 9e et dernière étape autour d’Ulrichen (VS), via les cols du Nufenen, du Gothard et de la Furka (101,5 km). Bernal s’est contenté de «coller» l’Australien Rohan Dennis (Bahrain-Merida), son seul rival au classement général, laissant la victoire d’étape au grand échappé du jour: Hugh Carthy. Parti dès la première pente, l’Anglais de l’équipe Education First a réalisé un formidable numéro en solitaire, gobant plus de 3 000 mètres de dénivelé positif. Le Tour de France pour Bernal?

Mais le grand homme de ce Tour de Suisse, c’est bien Egan Bernal. Initialement considéré comme le lieutenant de Geraint Thomas chez Ineos, le petit grimpeur est devenu grand leader suite à la chute du Britannique lors de la 4e étape. Et il a tenu son rôle à merveille, dominant en montagne et très solide lors du contre-la-montre de samedi. Moins de deux mois après une fracture de la clavicule qui l’avait privé de Giro, le Colombien est-il mûr, déjà, pour viser le Tour de France? Réponse le mois prochain. Côté helvétique, cette 83e édition de la boucle nationale laisse un goût mitigé. Les Confédérés, à l’image de Mathias Frank (Ag2r La Mondiale) dimanche ou de Patrick Schelling (Swiss Cycling) qui prend une belle 11e place au général, se sont souvent montrés mais sans jamais aller au bout. (nxp)