Entrée en matière réussie pour Federer à Shanghai

Pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Shanghai, Roger Federer s’est montré solide. Il a écarté au 2e tour l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 46e joueur mondial. Le Bâlois s’est défait du dernier vainqueur du tournoi de Gstaad en deux sets, 6-2 7-6, après 1 h 24’ de jeu. Même si Ramos-Vinolas a haussé son niveau de jeu en seconde manche et a même mené 4-1 dans le tie-break, le No 3 mondial n’a pas dû défendre la moindre balle de break contre lui dans cette partie, alors qu’il a été en mesure de convertir trois des cinq chances qu’il a obtenues de ravir le service de son vis-à-vis.

Au prochain tour, Roger Federer, qui n'avait pas joué depuis l'US Open, hormis en Laver Cup le mois dernier à Genève, sera opposé au vainqueur du duel mettant aux prises le Belge David Goffin (ATP 14) et le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 57). Double vainqueur à Shanghai (2014 et 2017), «RF» a par ailleurs signé sa 380e victoire dans un Masters 1000. Il n'est plus qu'à une longueur de Rafael Nadal, recordman en la matière.