F1: le Grand Prix de Chine reporté

La nouvelle était attendue, elle est dorénavant confirmée: le Grand Prix de F1 de Chine a été reporté. Celui-ci devait se dérouler le 19 avril mais l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays a poussé les organisateurs à le déplacer à une date encore non déterminée. La nouvelle a été annoncée par la Fédération internationale d’automobilisme (FIA).

«Le promoteur du Grand Prix de Chine, Juss Sports Group, a officiellement demandé ce report après des discussions en cours avec la Fédération des sports automobiles et de moto de la République populaire de Chine (CAMF) et l'Administration des sports de Shanghai, indique l'instance dans un communiqué. La Formule 1 et l'organe directeur de la FIA ont décidé conjointement d'accepter la demande de report afin de garantir la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au championnat et des supporters.»

Le GP de Chine devait être la 4e épreuve du championnat du monde de F1 qui débutera le 15 mars par le GP d'Australie, à Melbourne. Il devait être précédé du GP du Vietnam, organisé pour la première fois dans ce pays, le 5 avril.

En raison de ce report, il y aura une période de près d'un mois sans course de F1 entre le GP du Vietnam et celui des Pays-Bas le 3 mai. Le calendrier du championnat du monde se retrouve pour l'instant réduit à 21 épreuves.