Fâché, Louis Delétraz entend bien rebondir en deuxième moitié de saison

Il n’était pas content, Louis Delétraz, après que sa Formule 2 ait dû à nouveau être poussée jusque dans son box en raison d’une panne. Samedi, sur le circuit Paul Ricard, c’était la troisième fois en cinq Grands Prix que le pilote genevois de 22 ans était contraint à l’abandon pour le même problème: la casse du boîtier électronique qui gère la mise en marche de sa monoplace. Un élément indispensable au bon fonctionnement de la voiture, qui est fourni à toutes les équipes par l’organisation F2.

Après avoir pesté contre les responsables, le vice-champion 2016 de Formule V8 3,5 a exposé les raisons de son courroux. «J’ai dit aux représentants du championnat que ce n’était pas une situation acceptable. On n’est jamais sûr de rien, mais je pense que si je n’avais pas connu tous ces ennuis avec ce fameux master switch, j’aurais certainement une soixantaine de points supplémentaires au classement. Et au lieu d’être dans le top 3, à la lutte pour le titre, je me retrouve désormais neuvième.»

L’amertume de Delétraz est d’autant plus grande qu’après les couacs subis à Bahreïn et à Barcelone, une nouvelle version de la pièce électronique a été soumise à son équipe, Carlin, pour le GP de France. «On nous a présenté ce modèle mis à jour comme plus fiable, mais il a lâché comme l’ancien. À partir de 75 degrés, le boîtier cesse de fonctionner. Il faut donc aménager le mieux possible la ventilation pour le refroidir.»

Tout n’est toutefois pas à jeter durant ce week-end noir. En partant de loin sur la grille (douzième samedi et quatorzième dimanche), l’as du volant a effectué de spectaculaires remontées. «En termes de performance, c’était mon meilleur week-end à ce jour. Je n’ai pas commis la moindre erreur. Dès le cinquième tour, j’ai tourné une demi-seconde plus vite que le futur vainqueur. Je vais me servir de ça pour la suite.» Cette suite, c’est le GP d’Autriche, à Spielberg, ce week-end. «Je n’ai plus de joker, mais si je fais de gros points sur cette deuxième moitié de saison, je peux revenir sur les leaders.» (nxp)