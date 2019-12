Fanny Smith met les points sur les «i»

Au lendemain de son décevant 5e rang lors de l'épreuve d'ouverture de la saison de skicross à Val Thorens, en France, Fanny Smith a remporté samedi son vingtième succès en Coupe du monde, montant ainsi sur un podium pour la quarantième fois.

Passée in extremis en demi-finale, après avoir vu l'autre Suissesse Sanna Lüdi et Marielle Thompson chuter juste devant elle dans le dernier virage, la skieuse de Villars a dominé de la tête et des épaules la finale devant sa grande rivale dans la course au Globe de cristal, la Suédoise Sandra Naeslund.

J'ai un peu mal pour Sanna Lüdi, quand même. Content de la voir debout dans l'aire d'arrivée après ça. #skicross #swissski pic.twitter.com/pD7ddlmRrj — Oliver Dufour (@Oliver_Dufour) December 7, 2019

Chez les hommes, Joos Berry, 4e, a chuté dans une finale remportée par le Canadien Mahler. Dans la même demi-finale que le Grison, le Saint-Gallois Jonas Lenherr a commis une faute avant de prendre le 8e rang de la petite finale. Les deux autres Helvètes Alex Fiva et Ryan Regez, troisième vendredi, n'ont pas passé le cut des quarts de finale.

JSa