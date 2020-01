Fanny Smith et Ryan Regez ne doublent pas

Fanny Smith n’a pas réalisé le doublé en Suède. La Vaudoise a terminé au deuxième rang derrière la régionale de l’étape, Sandra Naeslund. Alors qu’elle semblait en bonne position pour lui contester la victoire, la Vaudoise a commis une petite erreur sur le bas du parcours.

A la suite de ce léger déséquilibre, elle a tout de même pu conserver une belle deuxième place à quelques longueurs de la Nordique. Au classement général de la Coupe du monde, Naeslund consolide ainsi sa première place devant Fanny Smith.

Outre Fanny Smith, une autre Romande s’est mise en valeur. Sixtine Cousin a terminé à la huitième place. Après avoir manqué sa demi-finale (4e et dernière), la Genevoise de 20 ans a également terminé dernière de la petite finale, alors qu’elle avait l’occasion de battre le meilleur résultat de sa carrière (7 e à Arosa en 2018).

A l’instar de Fanny Smith, Ryan Regez a vécu un dimanche un rien plus compliqué. Après être revenu de nulle part dans son quart de finale, le Bernois n’est pas parvenu à rééditer la même prestation en finale. Il a été battu par l’Allemand Daniel Bohnacker et le Canadien Kevin Drury. Ce dernier prend encore un peu plus d’avance en tête du général de la Coupe du monde devant Ryan Regez.

De son côté, le Vaudois Romain Détraz, 25e samedi, a lourdement chuté lors de son huitième de finale. Alex Fiva, lui, a été éliminé lors des quarts de finale, laissant Regez seul dans le Top 8.

Vainqueur samedi, Regez a dû se contenter d'une 3e place ce dimanche.

Sport-Center