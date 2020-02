Le FC Bâle contre Francfort ou Salzbourg

Dernier club suisse qualifié en Ligue Europa, le FC Bâle ne sait pas encore contre quel adversaire il jouera en 8es de finale. Le tirage au sot a bien eu lieu ce vendredi à Nyon, au siège de l'UEFA, mais le club rhénan s'est vu attribuer le vainqueur de l'affrontement entre Eintracht Francfort et le Red Bull Salzbourg.

Jeudi, le match retour entre ces deux clubs a été reporté à ce vendredi soir (18h), en raison du passage de la tempête «Bianca» sur l'Autriche. L'Eintracht, équipe entraînée par l'ancien coach de Young Boys Adi Hütter et dans laquelle jouent les Suisses Gelson Fernandes (actuellement blessé) et Djibril Sow, avait pris une option sur la qualification en s'imposant 4-1 lors du match aller.

Bâle se déplacera à Francfort ou à Salzbourg le jeudi 12 mars, avant de recevoir son adversaire le jeudi 19 mars. Cet ordre des matches permet à l'équipe de Marcel Koller d'espérer ne pas jouer le match retour à huis clos, l'interdiction prononcée ce vendredi par le Conseil fédéral en raison de l'épidémie de coronavirus étant censée prendre fin le 15 mars.

Ce tirage au sort totalement open - les 16 boules des clubs qualifiés ont été mises dans la même vasque et on les a sorties les unes après les autres pour définir l'ordre des matches - a débouché sur plusieurs affiches intéressantes, comme Glasgow Ranger - Bayer Leverkusen, mais aussi les deux duels italo-hispaniques Inter Milan - Getafe et Séville - AS Roma. Le nom de Manchester United a été dévoilé en dernier. Le club mancunien affrontera l'ASK Linz.

Ligue Europa. Tirage au sort des 8es de finales (matches aller le 12 mars, matches retour le 19 mars): Basaksehir Istanbul (Tur) - FC Copenhague (Dan); Olympiakos Pirée (Grè) - Wolverhampton (Ang); Glasgow Rangers (Éco) - Bayer Leverkusen (All); Wolfsburg (All) - Shakhtar Donetsk (Ukr); Inter Milan (Ita) - Getafe (Esp); FC Séville (Esp) - AS Roma (Ita); Eintracht Francfort (All) ou RB Salzbourg (Aut) - FC Bâle (S); ASK Linz (Aut) - Manchester United (Ang).

