Federer a réussi son retour sur l'herbe

Roger Federer a parfaitement maîtrisé son retour sur l’herbe, sa surface de prédilection. Mardi, à l’occasion des seizièmes de finale du tournoi ATP 500 de Halle (Allemagne), il s’est imposé 7-6 6-3 face à John Millman (ATP 57). Le No3 mondial a ainsi pris sa revanche sur l’Australien, qui l’avait battu en quatre sets lors des huitièmes de finale de l’US Open 2018. A New York, le Bâlois avait laissé filer deux jeux décisifs. Neuf mois plus tard, il a parfaitement su corriger le tir, puisqu’il a remporté le premier set, justement au tie-break. Haussant son niveau de jeu dans ce moment crucial, Federer a contraint son adversaire à forcer ses coups et à commettre plus de fautes que durant les douze premiers jeux. La sanction a été immédiate: 7-1.

Un deuxième set plus simple

Visiblement désabusé, John Millman ne s’est jamais vraiment remis de la perte de cette première manche. Il a bien tenté de donner la réplique durant le début du second set, mais sans conviction. C’est donc presque logiquement qu’il a perdu son service à 3-2. Un break synonyme de perte de la rencontre face à un Federer évoluant à ce niveau, qui plus est sur herbe. Sur sa lancée, le Suisse a géré la fin de la rencontre pour finalement l’emporter 6-3 en 1 h 17’ de jeu.

Au prochain tour, le Bâlois sera opposé à Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77), qui a reçu une invitation de la part des organisateurs allemands et qui s'est défait de Benoît Paire au premier tour. (nxp)