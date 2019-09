Federer en double vendredi soir!

John McEnroe et Björn Borg ont décidé de jouer la carte de la patience. Les deux capitaines ont en effet choisi de ne pas lâcher dans l'arène tous leurs meilleurs atouts dès le vendredi. Rafael Nadal et John Isner, les deux No 1 regarderont par exemple les débats depuis les bancs de touche, de façon à garder des forces pour un week-end qui s’annonce explosif.

Mais que le public suisse se rassure, Roger Federer attaquera lui «sa» Laver Cup dès le premier jour. Il disputera le double du vendredi soir aux côtés de Sascha Zverev face à ce qui est probablement la meilleure paire du «Team World»: le spécialiste Jack Sock et le talentueux canadien Denis Shapovalov.

L’autre point chaud de cette première journée – lors de laquelle la victoire vaut un point – se situera en ouverture avec un Thiem-Shapovalov qui ravira les esthètes et les amateurs de revers à une main. Malade et forfait à l’US Open, l’Autrichien court après sa confiance et sera en danger face à celui dans lequel John McEnroe avoue «se reconnaître».

Les deux autres simples de cette première journée opposeront Fabio Fognini à Jack Sock (session de l’après-midi) puis Stefanos Tsitsipas à Taylor Fritz.