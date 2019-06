Federer se qualifie pour la finale à Halle

Dimanche, Roger Federer disputera sa treizième finale à Halle à la faveur de son succès 6-3 6-3 face au Français Pierre-Hugues Herbert. Le Bâlois se frottera au Belge David Goffin pour tenter de soulever son dixième trophée dans la cité allemande.

Face au 43e joueur mondial, Roger Federer a parfaitement su gérer sa mise au jeu tout au long de la rencontre ne concédant aucune balle de break à son adversaire. Mieux, le Bâlois n'a concédé que cinq points sur sa mise au jeu durant tout le match. A l'inverse, il s'est procuré huit balles de break et n'en a concrétisé «que» trois pour une victoire finalement facile en 1h03'.

