Feu d'artifice en avance, Thomas tombe encore

Quelle étape magnifique entre Mâcon et St-Etienne! Au bout de près de 200 km d’échappée, le Belge Thomas De Gendt a réussi à résister au retour de la meute pour s’imposer en solo, à la manière de ce qu’il avait montré sur la 2e étape du Tour de Romandie en 2018 à Yverdon. Le coureur de la Lotto-Soudal a fini par tenir de justesse en respect Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe, à côté du Stade Geoffroy-Guichard.

Les Français collaborent!

Les deux Français n’en ont pas moins fait la belle opération de la journée. Une fois n’est pas coutume, les deux rivaux ont collaboré! Alaphilippe a repris le maillot jaune, grâce aux 20 secondes qu’il a réussi à grappiller à l’Italien Giulio Ciccone, mais aussi à deux bonifications glanées sur la fin. Pinot, lui, a effacé le débours concédé par sa Groupama-FDJ aux coureurs Ineos lors du contre-la-montre par équipes de Bruxelles. Le jour avant leur fête nationale, les deux «Bleus» ont marqué les esprits face à tous les autres favoris.

Presque comme d’habitude, Geraint Thomas est allé au sol à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, avec plusieurs de ses coéquipiers. Sans dommages, heureusement. Michal Kwiatkowski y a quant à lui laissé son vélo, brisé en deux. Le tenant du titre gallois semble maudit ces dernières semaines, lui qui avait abandonné sur le Tour de Suisse après avoir goûté au bitume. Le coureur Ineos avait aussi chuté lors de la 1re étape de ce Tour à Bruxelles. Il y a des années comme ça…

Sprinters lâchés

Tout au début de l’étape, quatre hommes forts se sont dégagés «à la pédale» du reste du peloton. Alessandro De Marchi, De Gendt, Niki Terpstra et Ben King ont fait la majorité de la journée à l’avant, puis se sont scindés en deux groupes dans l’avant-dernière difficulté répertoriée. Derrière, des formations avaient décidé que la victoire du jour ne serait pas pour eux, mais De Gendt est décidément un drôle de baroudeur.

L’équipe Astana a mis une telle pression que même les plus costauds des sprinters comme Sonny Colbrelli et Peter Sagan ont explosé comme du pop-corn, dans la Côte d’Aveize, à plus de 50 km de l’arrivée, où la température aussi avait méchamment grimpé. Le Slovaque a pu revenir avec le groupe principal dans la descente, grâce notamment à une pointe à 92,4 km/h! Le final était toutefois trop dur.

Feu d’artifice français?

Dimanche, le parcours tracé plein ouest sera tout aussi vallonné que celui de samedi. Sur 170 km entre St-Etienne et Brioude, les coureurs n’affronteront «que» deux cols de 3e catégorie et un de 1re, mais aussi quantité d’autres raidards non répertoriés. La dernière côte (3,6 km à 7,2%) est située à 16,5 km de l’arrivée et devrait finir de décanter la course.

En plaçant un tel profil le 14 juillet, les organisateurs ont forcément pensé à favoriser un coureur français. Le tracé semble une nouvelle fois coller parfaitement aux qualités d’Alaphilippe, qui peut espérer remettre une couche de jaune sur son maillot. Mais attention à un certain local de l’étape nommé Romain Bardet, né à Brioude même il y a de cela 28 ans, qui a déjà pas mal de choses à se faire pardonner sur ce Tour. Si Pinot y est arrivé samedi, pourquoi pas lui?