Fin de parcours pour Wawrinka à Montréal

Le parcours de Stan Wawrinka (34 ans, ATP 22) s’est arrêté en 16es de finales au tournoi Masters 1000 de Montréal (5’701’945 dollars américains). Sur la surface dure d’un court secondaire du Parc Jarry, le Vaudois a été défait par le Russe Karen Kachanov (23 ans, ATP 8). La tête de série No 6 de la Coupe Rogers 2019 s’est imposée 6-4 6-7 (3) 6-2 en 131 minutes.

Alors que le Suisse était revenu à un set partout et que son adversaire paraissait à sa portée, il a concédé le break à l’entame de la troisième match. Et n’a plus jamais été en mesure de combler ce passif.

Khachanov with a stunning backhand. Breaks Wawrinka to lead set three 2*-0.@TennisTV #CoupeRogers pic.twitter.com/yUkrhYbIHq — Matthew Willis (@MattRacquet) August 8, 2019

Durant cette partie, Wawrinka a converti deux de ses trois occasions de break, réussi dix aces et connu 69% de réussite lorsque sa première balle a franchi le filet. Il s’est montré moins efficace sur ses deuxièmes mises au jeu puisque son pourcentage d’efficacité n’a été que de 46% dans cette situation. Conséquence: le Suisse a subi sa première défaite à l’occasion de sa troisième confrontation contre le Moscovite.

En 8es de finale, Khachanov sera opposé au Québécois Félix Auger-Aliassime (ATP 21), qui fête ses 19 ans ce jeudi. Dans un duel 100% canadien, le chouchou de la foule a éliminé Milos Raonic (28 ans, ATP 19), contraint à l’abandon après deux sets (6-3 3-6) en raison d’une blessure au dos.

L'excellent duel entre @felixtennis et Milos Raonic mercredi soir à la Coupe Rogers n'a pas eu la conclusion souhaitée, quand Raonic, blessé, a dû abandonner après les deux premières manches.

Les détails ?? https://t.co/4wdvaj8dc2 pic.twitter.com/OKMeEnCIxO — 98,5 Sports (@985Sports) August 8, 2019

Quant au Grec Stefanos Tsitsipas (20 ans, ATP 5), programmé sur le court No 9, il a chuté devant le Polonais Hubert Hurkacz (22 ans, ATP 48), qui avait intégré le tableau principal suite à une cascade de forfaits de dernière minute (6-4 3-6 6-3).