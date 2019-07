Fiona Ferro, première reine du LOL

Fiona Ferro s’est offert son premier titre sur le circuit WTA samedi sur la terre battue du Ladies Open Lausanne (LOL). La Niçoise de 22 ans, qui disputait une finale à ce niveau pour la première fois, a battu sa compatriote Alizé Cornet (WTA 48) en trois sets (6-1 2-6 6-1).

L’inexpérimentée Fiona Ferro (98e joueuse mondiale) semblait pourtant avoir fait la différence plus tôt dans ce match. La Française avait largement dominé la première manche (remportée 6-1), avant de faire le break dans le deuxième set dès le troisième jeu. Ce premier titre en carrière lui tendait les bras et la pression a soudain changé de camp. Elle a alors perdu le fil et laissé filer les cinq jeux suivants sous une chaleur écrasante. Malgré cet inexplicable passage à vide, la jeune femme n’a pas baissé les armes dans la manche décisive. Dos au mur, elle a retrouvé son agressivité en attaque pour dérouler à nouveau. En face, Alizé Cornet n’a jamais trouvé la solution, concédant le break d’entrée. Fiona Ferro a pu conclure l’affaire sur sa première balle de match et le service adverse. A 22 ans, elle en profite pour débloquer son compteur sur le circuit WTA. Lundi, elle sera assurée de figurer au 74e rang mondial, soit une progression de 24 places. «La Suisse me réussit bien parce que j’ai déjà disputé ma première demi-finale sur le circuit à Lugano, soulignait Fiona Ferro sur le court après sa victoire. Cela serait parfait s’il pouvait y avoir plus de tournois encore dans le pays.»

Cette finale lausannoise était particulière pour les deux Françaises. En effet, Ferro et Cornet se connaissent très bien puisqu’elles ont évolué ensemble en interclubs en décembre dernier avec Nice. Elles avaient permis au club azuréen de monter en première division française. Cette finale était pourtant leur première confrontation directe sur le circuit mondial. «C’était compliqué à gérer pour nous deux sur le plan émotionnel, reconnaissait Ferro. On est amies dans la vie et il fallait gérer ça. Je pense qu’Alizé n’a pas joué son meilleur tennis. Je suis soulagée de gagner et de fêter ce premier titre.»”