Flash mob à Lausanne pour les Mondiaux de hockey

Deux flash mobs ont eu lieu en même temps dans les gares de Lausanne et de Zurich pour marquer le lancement de la vente des billets individuels pour le championnat du monde de hockey qui aura lieu dans 100 jours (8-24 mai) dans les deux villes.

Le comité d’organisation avait réservé une surprise aux pendulaires pour annoncer l'événement: durant environ 5 minutes, 20 personnes à Lausanne et 35 à Zurich ont dansé, déguisées en hockeyeurs, dans le hall des gares.

Dès mardi, il sera possible d'acheter les derniers billets pour les matches du championnat du monde à Zurich et Lausanne. La billetterie entre ainsi dans sa dernière phase, qui ne concerne pas les divers paquets (plusieurs matches, tickets journaliers, etc.) précédemment proposés qui ne sont désormais plus en vente.