À force de cœur et de volonté, elles ont mérité leur équipe

Comme d’habitude, tout part d’une flamme, en l’occurrence à celle que quelques jeunes femmes vouent au water-polo. Après le retrait de l’équipe de Nyon, le printemps passé, la situation était «simple»: la Suisse romande n’offrait plus aucune formation féminine de pointe. Une fatalité que certaines ont refusée, mordicus. Résultat: Lausanne Natation Dames, après avoir connu son baptême de l’eau en Ligue nationale à la mi-décembre (victoire à Zoug 14-13 et défaite à Bâle 21-9), disputera le premier match de son histoire à la piscine de Mon-Repos, le 18janvier contre Zurich.

«C’est à la fois une grande fierté, un soulagement, la reconnaissance de tout le travail accompli par le club et les joueuses, savoure Nadine Besse, l’une des anciennes Nyonnaises de l’équipe. Avec Lise (ndlr: Cordey) et Anna (Fernandez-Antolin), nous sentions une vraie motivation de la part des joueuses de continuer, d’avoir un groupe compétitif. Et comme il y a de plus en plus de filles, ce n’était pas le moment de lâcher.»

Bénévolat total

Fin juin, l’équipe était prête. Une douzaine d’adultes et une dizaine de filles dans leurs dernières années juniors, prêtes à faire le saut, ou alors bientôt. Restait à activer les ultimes leviers, assurer le financement. Ivan Montoliu, membre du comité de la section water-polo de Lausanne Natation depuis cinq ans et président de la nouvelle section féminine, souligne le soutien de la Ville, du Fonds du sport vaudois et de ces «quelques sponsors qui aident au niveau du matériel, des services». Le budget, estimé à «moins de 10000francs pour commencer», implique évidemment un bénévolat total de la part de chacune.

«Ce sont les joueuses elles-mêmes qui gèrent l’administratif, l’organisation des transports et des hôtels, explique le coach Adam Scholefield. Cette équipe, c’est vraiment la leur. Moi, je me concentre sur le jeu, je ne fais que donner un petit peu de mon temps et de mon expérience.» Le Britannique, chercheur à l’EPFL et en passe de lancer sa propre entreprise, a disputé comme joueur les Jeux de Londres en 2012. «C’est un excellent entraîneur, avec un sacré parcours. Notre flamme et notre enthousiasme ont réussi à le convaincre de s’engager», se félicite Nadine Besse.

Ivan Montoliu mesure le chemin parcouru, le vide comblé: «Un club de water-polo sans section féminine, il manquait quelque chose d’essentiel. C’est le début d’une histoire qui peut nous amener loin. Cette équipe doit être un miroir, une référence pour les jeunes.» Après les disparitions successives des équipes à Genève et Nyon, Lausanne Natation reprend le flambeau du water-polo féminin en Suisse romande. «Bien sûr que cela peut être le début de quelque chose, exhorte Giulia Lécureux, 24ans, qui fait partie de celles qui avaient jeté l’éponge avant de renfiler le maillot, aiguillonnée par ce nouveau projet. À Lausanne, il y a beaucoup de juniors, dont pas mal de filles. Récemment, elles étaient une douzaine dans l’équipe pour participer à un tournoi M15, je n’avais jamais vu ça. Je ne peux que les encourager à suivre la voie et enjoindre d’autres jeunes à venir jouer avec nous.»

Peu d’espace

Il y a comme un frémissement dans la piscine. Mais pour ce qui est des bassins libres, «il faut se battre pour trouver de l’espace», comme dit Ivan Montoliu. Les filles ne s’entraînent ensemble qu’une fois par semaine. Les deux autres fois, elles le font avec les garçons, qui à Genève, qui à Nyon, qui à Lausanne. À terme, les nouvelles infrastructures de la Vaudoise aréna pourraient constituer une perspective, une maison. «C’est encore à négocier, nous en sommes au stade de l’espoir», tempère le président.

En attendant, il y a un championnat à disputer, avec ce troisième match contre Zurich, le premier à domicile. «Notre objectif, que je considère comme ambitieux mais réaliste, c’est de participer aux play-off», lance Nadine Besse. Autrement dit, terminer parmi les quatre premières du classement, sur huit équipes. «Il y a un bon groupe, un bon mélange de jeunesse et d’expérience, je suis persuadé qu’on peut faire quelque chose de bien ensemble», abonde Adam Scholefield. Le match contre Zurich, à la piscine de Mon-Repos, constitue une superbe occasion d’apporter un joli caillou à l’édifice naissant.