Fractures du fémur, de l'épaule et des côtes pour Froome

On s’attendait à ce que le «chrono» de ce mercredi donne quelques indications en vue du Tour de France à venir, mais on ne pensait certainement pas à ce point. L’équipe INEOS a annoncé en début d’après-midi que Chris Froome, un de ses leaders en vue de la Grande Boucle, avait chuté pendant la reconnaissance matinale du tracé autour de Roanne et avait été emmené en hélicoptère à l’hôpital du coin.

«Le Team INEOS peut confirmer que Chris Froome est tombé lors de la reconnaissance de la 4e étape du Critérium du Dauphiné aujourd’hui. Il est actuellement en chemin vers l’hôpital local et ne prendra pas le départ de la 4e étape. Nous vous tiendrons informés des mises à jour en temps voulu», a gazouillé l’équipe britannique. «Dans une descente, il s'est gratté le nez et a été emporté par un coup de vent. Ça a été très violent», a indiqué Dave Brailsford, le manager de la formation anglaise, interrogé sur France 3

Le «Kényan blanc» occupait mercredi matin la 8e place du classement général de l’épreuve, à 24 secondes du leader belge Dylan Teuns. Froome comptait sur ce Critérium du Dauphiné pour peaufiner sa préparation en vue du Tour de France, lui qui n’a actuellement que 25 jours de course sous la pédale en 2019. En fin de journée, l'équipe INEOS a apporté des précisions quant à son état, annonçant qu'il souffrait de «multiples blessures sérieuses, dont d'une fracture du fémur droit, d'une fracture de l'épaule droite et de plusieurs côtes fracturées.» De quoi officialiser son forfait pour la grand-messe de juillet.

Team INEOS can confirm that Chris Froome will miss the Tour de France after sustaining multiple serious injuries during a recon of today's Criterium du Dauphine stage.