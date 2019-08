Frank Pasche arrête sa carrière, Loïc Perizzolo l'équipe de Suisse

Le cycliste vaudois Frank Pasche (26 ans) a surpris son monde jeudi en annonçant sa retraite sportive. L’athlète courant sur route dans la formation française Vulco faisait surtout partie de l’équipe de Suisse sur piste. Avec celle-ci, Pasche avait notamment cueilli deux médailles d’argent lors des championnats d’Europe de poursuite par équipe. La première à Granges (SO), au Vélodrome Suisse en 2015, puis l’an dernier à Glasgow. Il a également obtenu, toujours en poursuite par équipe, trois podiums en Coupe du monde.

«Le sport d'élite a bercé ma vie jusqu'à présent mais le moment est venu de passer à autre chose, a expliquer le jeune coureur sur son compte Instagram. Je me retire sans regrets, en bonne santé et avec de nouveaux projets pleins la tête!» Frank Pasche était du voyage à Rio lors des derniers Jeux olympiques. Il avait cependant été désigné coureur surnuméraire juste avant le début de la compétition et n’avait donc pas disputé l’épreuve.

Un autre pistard, le Genevois Loïc Perizzolo (30 ans), a pour sa part annoncé quitter l’équipe nationale. Après une saison dernière marquée par les ennuis de santé, l’athlète a réalisé qu’il lui serait difficile de retrouver le meilleur niveau. Perizzolo était devenu champion d’Europe de course à l’élimination en 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines (Fra). Il compte aussi 6 podiums en Coupe du monde et des victoires au général de l’Américaine (2012) et de l’omnium (2013). Par passion, le Genevois continuera cependant à disputer des épreuves sur route et sur piste.