À Genève, les Nyonnais se sont battus comme des Lions

Que pouvait espérer le BBC Nyon samedi au Pavillon des Sports de Champel? Face à l’un des deux ogres du championnat, le néo-promu a fait mieux que de se défendre. Durant une bonne mi-temps, les joueurs du Rocher ont réussi à faire reculer les Lions de Genève (28-31, 15e puis 39-40 à la 19e) après avoir très rapidement accusé un retard de douze points (17-5, 5e) qui a fait craindre le pire, surtout que l’équipe de la Côte se présentait sur le parquet du Bout-du-Monde sans son top scorer, Jordan Stevens, dont le contrat avait été cassé le mercredi.

«On a montré qu’on savait jouer sans lui et que la décision difficile que nous avons prise cette semaine était justifiée, confiait le président Xavier Paredes, une fois le match plié. L’équipe a joué ensemble et on a vu du beau jeu avant que les Genevois reviennent fort en deuxième mi-temps, où ils nous ont d’ailleurs respectés.»

Le compliment d'Arnaud Cotture

Au final, il n’y aura «que» 27 points d’écart entre ces deux mondes au budget si différent. De quoi rendre admiratif Arnaud Cotture, l’international des Lions de Genève. «Il était compliqué pour eux de tenir la distance contre une équipe comme la nôtre lorsqu’on a remis de l’énergie. Mais Nyon a proposé un jeu très intéressant et je pense que, si elle garde cette cohésion, cette équipe va déranger plus d’une formation dans cette ligue.»

Dans le camp des perdants, il y avait forcément beaucoup de fierté dans la voix de William Van Rooij. «On travaille pour ces matches-là, pour défier des grands, où on peut montrer de quoi on est capable, se réjouissait le capitaine. Il est clair qu’en face c’était Genève, qu’on a contrarié une mi-temps. À nous de continuer à bosser, avec cette attitude et ce mental, pour tenir tout un match.» Encourageant.

Morand a relayé Attalah

Le BBC Nyon, qui était également privé de son coach Alain Attalah, opéré d’une hernie, a joué crânement sa chance, sous l’impulsion de Loan Morand, son assistant, devant le banc. «C’était en effet une semaine spéciale, où il a fallu faire face à ces imprévus, reconnaît l’adjoint du Rocher, assisté par Julie Le Bris, de retour pour l’occasion. On a dû retrousser nos manches pour combler le départ de Jordan. Stevens amenait beaucoup de points et notre choix n’a pas été compris par tout le monde. Mais on avait besoin de remettre nos jeunes en avant et donner des responsabilités à nos Suisses.» À commencer par Jeff Dufour à la distribution, auteur de 11 points samedi. Le Nyonnais de 23 ans est prêt à assumer ce rôle. «Ce n’est pas nouveau pour moi, c’est juste une question d’adaptation à la Ligue et un beau challenge», souligne le meneur.

Arrivée de Kevin Mickle

Prochains matches pour le néo-promu: Lugano au Rocher et surtout à Bâle contre Starwings. Nyon évoluera avec l’Américain Kevin Mickle (201 cm) pour combler le départ de Stevens. Ce joueur intérieur de 26 ans, qui évoluait avec l'université de l'Ohio, avait déjà porté les couleurs du BC Boncourt la saison dernière avec 12,5 de moyenne et 4,5 rebonds de moyenne est prêt à remplacer Stevens et se battre comme un Lion. .