Geraint Thomas chute et abandonne

La malchance poursuit l'équipe Ineos qui a perdu un autre de ses leaders, après Chris Froome.

Geraint Thomas a chuté, mardi, dans la quatrième étape du Tour de Suisse et ne s’est pas relevé, abandonnant sur le bord de la route. Le vainqueur du dernier Tour de France a été pris dans une cabriole à quelques 30 kilomètres de l'arrivée à Arlesheim (BL) et est resté assis de longues secondes avant que son équipe ne vienne s’occuper de lui.

???? Nouveau coup dur pour l'équipe @TeamINEOS! Après la grave blessure de Chris Froome, c'est cette fois @GeraintThomas86 (le dernier vainqueur du Tour de France) qui a lourdement chuté lors de la 4e étape du Tour de Suisse. @tds pic.twitter.com/GkKtIvhzbz — RTS Sport (@RTSsport) 18 juin 2019

Cet accident survient quelques jours après la grosse chute de Chris Froome dans la reconnaissance du contre-la-montre du Criterium du Dauphiné. Mercredi dernier, le Britannique avait heurté un mur et s’était retrouvé gravement blessé à l’hôpital. Un accident qui l’a privé du Tour de France.

Pour l’heure, on ne sait pas encore si le Gallois de 33 ans va lui aussi déclarer forfait pour la prochaine Grande Boucle, mais l’état de son épaule inquiétait certains observateurs sur les images de sa chute. Reste que son équipe s’est voulu rassurante sur les réseaux sociaux en déclarant: «Il était conscient et a pu échanger avec l'équipe après sa chute, et il va être conduit à l'hôpital pour des examens.»

L'étape a finalement été remportée par le champion d'Italie Elia Viviani. Il a battu au sprint l'Australien Michael Matthews et le Slovaque Peter Sagan, qui conserve le maillot jaune.

Mercredi, la cinquième étape entre Münchenstein et Einsiedeln (177 km) devrait encore faire le bonheur des sprinters. (nxp)