Gianni Infantino réélu par acclamations

Il était 11h25, mercredi quand le 69e Congrès de la FIFA a réélu Gianni Infantino, par acclamations, pour quatre nouvelles années à la tête de la fédération internationale. Réunis au Paris Expo Porte de Versailles, les délégués ont ainsi fait part de leur satisfaction de voir une FIFA plus riche que jamais, un état des lieux que plusieurs intervenants n’ont pas manqué de souligner et qu’ils ont attribué au travail du Suisse, qui avait, en 2016, pris la tête d’une FIFA en crise, après les scandales de 2015 qui ont mis fin à l’ère «Blatter».

Juste après son élection Gianni Infantino a montré beaucoup d’émotions. Et après les remerciements d’usage, il a tenu à repartir de l’avant «parce que c’est mon rôle. Je vais continuer à travailler dur avec vous et pour vous. Pour le football, parce que j’aime le football». Parmi les projets, le président réélu a notamment évoqué l’organisation d’assises mondiale du football.

Tolérance zéro!

Auparavant, dans son discours d’ouverture, le Haut-Valaisan n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner. Durant plus d’une demi-heure, Gianni Infantino a dressé le portrait d’«une nouvelle FIFA» par l’image et les actes, presque sans tache, même si pour le geste, il a reconnu quelques «erreurs, l’essentiel étant de les corriger». Mais outre ce petit acte de contrition, le Suisse s’est félicité de voir que «la FIFA est passée d’une organisation toxique, presque criminelle, pour redevenir ce qu’elle aurait toujours dû être: une organisation qui parle de football.» Et d’argent: celui qu’elle encaisse et celui qu’elle redistribue.

Et c’est bien la première chose brandie par le président juste avant sa réélection. Jamais les finances de la FIFA n’ont été aussi solides, avec 6,4 milliards de francs de recette, soit 1,5 milliard de mieux que prévu dans le budget. Dans le même temps, les réserves sont passées de 1 à 2,75 milliards de francs. Des chiffres qui ont allumé des étoiles dans les yeux des délégués qui spontanément ont applaudi. À la grande satisfaction de Gianni Infantino, qui a alors parlé de «transparence dans les transferts d’argent. «Il n’est plus possible de faire des versements qui ne sont pas éthiques avec nos flux financiers, a-t-il lancé en taclant ses prédécesseurs. «Désormais, il n’y a plus d’interstice pour la corruption. C’est la tolérance zéro! Ce qui s’est produit dans le passé ne doit plus se répéter pour les gens. Je le dis pour les gens présents ici et ceux qui sont en dehors. (…) Nous disons où va l’argent. Nous ne le dépensons pas dans des investissements occultes, mais partout dans le monde dans chaque association. 100% des associations membre sont auditées».

Mercredi à Paris, à deux jours de l’ouverture de la Coupe du monde féminine, les représentants des 211 associations ont vraiment dû avoir l’impression d’être des anges au paradis du ballon rond.

