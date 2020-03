Le Giro d'Italia officiellement reporté

Quelques heures après avoir annoncé que la course ne partirait pas de Budapest, les organisateurs du 103e Tour d'Italie ont confirmé qu'elle ne partira pas du tout. En tout cas pas le 9 mai comme initialement prévu. Le première des trois grands tours, qui devait rallier Milan le 31 mai, est pour l'instant «suspendu» dans l'espoir de pouvoir retrouver une date dans le calendrier cycliste, une fois la crise sanitaire liée au coronavirus passée.

«Compte tenu de la situation nationale et internationale, RCS Sport annonce le report de la date du Giro d'Italia 2020, écrit l'organisation dans un communiqué. La nouvelle date sera annoncée au plus tôt le 3 avril lorsque les dispositions du décret du Premier ministre italien du 4 mars 2020 prendront fin. Le comité d'organisation aura soin de l'arrêter en concertation avec le gouvernement, les collectivités locales et les institutions sportives italiennes et internationales.»

Notons qu'il s'agit ici du premier report d'une manifestation sportive entièrement agendée au mois de mai. Une décision forte qui démontre la prise de conscience du monde sportif face à la menace liée au coronavirus et la durée de l'effort qu'elle va exiger.

