Gut-Behrami: «J'ai retrouvé confiance en mes appuis»

Lara Gut-Behrami était venue à Sölden avec des convictions, mais elle avait besoin d’avoir une confirmation. Comme la stupéfiante Alice Robinson, victorieuse à 17 ans de sa première course en Coupe du monde, la Tessinoise est repartie du Tyrol avec le sourire, contente de son huitième rang. «Ce n’est pas encore la performance que j’attendais en géant, mais cela faisait deux ans que je ne parvenais plus à skier ainsi dans cette discipline.» Celle qui s’était imposée à deux reprises sur ce glacier (en 2013 et 2016) confirme la bonne impression qu’elle nous avait laissée jeudi lorsqu’elle nous avait confié ses objectifs avant d’entamer sa onzième saison de Coupe du monde. En Autriche, elle était ce samedi la meilleure Suissesse, devant Michelle Gisin (9e). Wendy Holdener a terminé plus loin, au 15e rang.

Lara, on vous sent radieuse après ce premier géant de la saison...

Oui car j'ai retrouvé confiance à conduire mes skis comme je le voulais. Maintenant, dans le mur, je pouvais skier beaucoup mieux, mais je dois encore trouver le bon timing. Mais je suis malgré tout contente d'être à nouveau capable de tailler des virages et de produire de la vitesse dans cette discipline. C'était la première chose que je recherchais et c'est bien que j'arrive à le refaire en course.

Ce huitième rang vous convient-il?

Oui, surtout à Sölden où il y a toujours des millions de choses qui se passent, mais l'important pour moi était vraiment de retrouver confiance en mes appuis. On a vu en deuxième manche que j'ai failli tomber mais qu’à la porte juste derrière j'étais déjà sur la taille du ski. Cela, je n'étais plus capable de le faire lors des deux dernières années. C'est donc positif et réjouissant avant le prochain géant à fin novembre à Killington.

Patrice Morisod, qui a travaillé avec vous cet été, vous a-t-il appelé après la course?

Disons que Patrice m’aide mais mes coaches sont là sur la piste.