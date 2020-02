Le HC Ajoie honoré par le Gouvernement jurassien

Le Hockey-Club Ajoie, qui a remporté le 2 février la finale de la Coupe de Suisse face à Davos, a été honoré mardi par le Gouvernement jurassien. Le club a reçu une contribution de 40'000 francs. Celle-ci provient provient du Fonds d’utilité publique du gouvernement alimenté par les bénéfices de la Loterie romande.

«Nous avons voulu saluer cet exploit sportif et marquer le coup car c'est une victoire historique pour le HCA et pour un club de 2e division», a déclaré à Keystone-ATS, Martial Courtet, ministre jurassien de la formation, de la culture et des sports en marge de la réception qui s'est tenue à Porrentruy (JU). Le HCA «est parvenu à rassembler et faire vibrer tout un canton».

Lors de la réception, où une quarantaine de personnes était présente, le Gouvernement jurassien a congratulé les joueurs, l’entraîneur, le comité directeur et les bénévoles du club.

Renverser les montagnes

Au-delà de l’exploit sportif, le Gouvernement jurassien a relevé l’engouement populaire que cet événement a généré. Cette victoire «a offert un magnifique élan collectif, une ferveur indescriptible et une admirable image du canton du Jura et de sa population bien au-delà de nos frontières», a expliqué Martial Courtet.

Pour l'exécutif, d’importantes valeurs sportives, humaines et collectives ont été véhiculées. Le club et les Jurassiens ont montré «qu'avec le talent, le travail, un grand cœur et l’unité, il est possible de renverser des montagnes».