Holdener enfourche, Shiffrin triomphe

Mikaela Shiffrin était imbattable à Killington dimanche lors du slalom féminin. L’Américaine a battu la Slovaque Petra Vlhova avec plus de deux secondes d’avance. La Suédoise Anna Swenn-larsson est remontée de la 9e place pour compléter le podium.

Shiffrin fête déjà son deuxième succès de l’hiver en slalom. A 24 ans, elle égale l’Autrichienne Annemarie Moser-Pröll avec 62 victoires en Coupe du monde. Le record absolu est toujours détenu par le Suédois Ingemar Stenmark (86).

Gisin, le métronome

Grosse déception en revanche pour Wendy Holdener. Parfaitement placée après la première manche (3e), la Schwytzoise a enfourché dès la seconde porte en début d’après-midi. Elle laisse ainsi échapper le 24e podium de sa carrière.

Michelle Gisin a signé la meilleure prestation dans les rangs suisses en prenant le 9e rang final. La championne olympique du combiné a déjà intégré le top 10 à quatre reprises cette saison, en autant de départs. Aline Danioth (20e) a grappillé trois places au classement en deuxième manche.

Cruel pour Chable

Un second tracé qui a été fatal à Charlotte Chable. La Vaudoise était dans le coup, avant de partir à la faute sur la dernière partie de course. Elle a franchi la ligne d’arrivée mais a été finalement disqualifiée car elle n’avait pas franchi un piquet. Le coup est rude pour la skieuse de Villars - longtemps blessée - qui n’a plus marqué de points depuis trois ans en Coupe du monde.