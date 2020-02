Hold-up bernois à la 99e minute d’un match fou

Le choc au sommet de la Super League a débouché sur un match d’anthologie entre Saint-Gall et Berne dimanche (3-3). Dominateurs, les Brodeurs pensaient obtenir une victoire méritée en inscrivant un troisième but dans les arrêts de jeu grâce à une tête de Lukas Görtler (91e).

C’était sans compter la VAR et une main de Miro Muheim dans la surface tombée à la 96e minute. Une dernière chance que Guillaume Hoarau a d’abord galvaudée, butant sur le gardien Lawrence Ati-Zigi dans un kybunpark en délire.

St. Gallen, who last won the league in 2000, denied the chance to move 3pts clear of YB.



Their late goal (90+1') looked set to be cancelled out after a 90+7' penalty award but Ati-Zigi saved from Hoarau.



Alain Bieri then ruled the GK left his line and Hoarau scored the retake. pic.twitter.com/vjsp5tGbKl