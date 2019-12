Peier: «À Innsbruck, je me sens un peu comme chez moi»

Killian Peier aborde la Tournée des Quatre Tremplins de manière sereine. Trois semaines après une deuxième place décrochée à Nizhny Tagil (Russie), son premier podium en Coupe du monde, le sauteur vaudois (24 ans) cherchera à confirmer sa Tournée de la saison passée, bouclée au 10e rang général.

Pour y parvenir, il espère une nouvelle fois briller sur le tremplin d’Innsbruck, là où il avait réalisé ses deux meilleurs résultats en carrière jusqu’à ce mois, soit une septième position il y a un an et le gain de la médaille de bronze aux Mondiaux de février dernier. Avant la première étape d’Oberstdorf, dès samedi avec les qualifications, Killian Peier nous a accordé quelques minutes par téléphone.

Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous?

Je me sens assez bien. J’ai fêté Noël en Finlande, dans la famille de ma copine. Cela m’a permis de faire le vide. De penser à autre chose qu’au saut à ski avant de me plonger dans la Tournée.

Avec quel objectif?

Je ne me suis pas fixé d’objectif chiffré, comme d’habitude. Mon but, c’est de réaliser des sauts à un niveau constant. De trouver mes sensations et de m’adapter le plus vite possible d’un tremplin à un autre. C’est l’une des clés de la Tournée.

Avec votre 10e place générale de la saison dernière, votre médaille de bronze mondiale et votre récent podium en Russie, sentez-vous que les choses ont changé?

Un peu. Mais honnêtement, cela reste encore raisonnable. Il y a quelques questions qui reviennent chez les journalistes, par contre. Notamment en rapport avec le tremplin d’Innsbruck…

Du coup, on va contribuer. En quoi ce tremplin vous convient-il?

C’est une question de profil. Mais une des raisons, c’est qu’il ressemble à celui d’Einsiedeln, que je connais bien. En fait, à Innsbruck (ndlr: 3e étape de la Tournée, les 3 et 4 janvier), c’est comme si mon corps savait où il devait aller. Je m’y sens un peu comme chez moi.

Quel effet votre deuxième rang à Nizhny Tagil a-t-il eu sur vous?

Il a fait office de confirmation. Il a prouvé que mon podium aux Mondiaux était mérité. Que ce n’était pas un hasard. Que j’étais capable d’en faire d’autres.

Vous en doutiez?

Non. Mais au niveau mental, il y a parfois un petit démon sur l’épaule qui pose certaines questions. Disons que cela m’a permis de lui répondre. Mais je ne vais pas changer de philosophie pour autant. Pas d’objectif chiffré pour moi. Je préfère me focaliser sur les choses que je peux contrôler. La Tournée, c’est quatre tremplins différents, avec des conditions atmosphériques imprévisibles. Alors autant penser à ma technique. De toute manière, si le saut est bien exécuté, je sais où cela peut m’amener.

Jérôme Reynard