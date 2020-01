«J’ai vomi deux fois pendant le match»

Stan Wawrinka a attendu les questions en français pour lâcher une petite bombe, une heure après sa victoire en cinq sets contre Andreas Seppi. «Je suis très content de m’en être sorti parce que cela fait deux jours que je suis malade. J’ai un virus qui m’a cloué au lit. Je suis sorti qu’une heure pour voir le médecin. C’était déjà un miracle que j’entre sur le court.»

Dans les faits, le Vaudois n’a pris la décision de défendre ses chances qu’en début d’après-midi. «J’ai pu redormir un peu et je me suis senti mieux. Comme je me connais très bien, j’arrive à savoir si je peux y aller ou pas. J’ai tapé quelques balles pour me tester et j’ai décidé de jouer.» Une décision courageuse puisque «Stanimal» sortira ensuite «deux fois pour vomir durant la partie».

Au regard de cette information, l’influence de cette contestation qui le remit en selle au milieu du deuxième set semble dérisoire. «Je ne sais pas si je provoque vraiment l’incident parce que je ne suis pas convaincu de mériter l’avertissement. Le règlement n’est pas clair sur ce point (ndlr: la balle qu’il a envoyée de rage n’avait pas franchi les limites du stade). Mais c’est vrai que j’aime quand l’ambiance monte d’un cran. Et là, j’avais besoin de monter en intensité, d’en mettre un peu plus dans la balle.»

Pressé d’aller se reposer, Stan Wawrinka répondit encore à la plus importante des questions. Sera-t-il apte à défendre ses chances, samedi contre John Isner? «Si je continue à récupérer comme ça, je pense que oui. Je suis vraiment très content d’être encore dans le tournoi.» Il y avancera désormais avec l’étiquette d’un miraculé.

Mathieu Aeschmann, Melbourne