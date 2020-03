Les JO de Tokyo maintenus pour l'instant

«La situation relative au virus du Covid-19 a également un impact sur les préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et évolue de jour en jour, a expliqué le CIO dans un communiqué. Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l’ouverture de ces Jeux, il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive.»

Et de poursuivre: «Le CIO encourage tous les athlètes à continuer de se préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 du mieux qu’ils peuvent.»

Cette annonce intervient alors que les voix de nombreux athlètes se font entendre pour demander un report du rendez-vous. En cause notamment, les nombreux tournois de qualifications olympiques prévus au printemps et qui sont annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

«À ce jour, 57% des athlètes sont déjà qualifiés pour les Jeux, répond le communiqué. Pour les 43% de places restantes, le CIO travaillera avec les Fédérations internationales afin d’apporter les modifications pratiques nécessaires à leurs systèmes de qualification respectifs. (...) Une augmentation du quota d'athlètes sera envisagée au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles, avec le concours du comité d'organisation de Tokyo 2020.»

«La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées par la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 est notre première préoccupation, déclare le président du CIO Thomas Bach, cité par le communiqué. Toutes les mesures sont prises pour préserver la sécurité et les intérêts des athlètes, des entraîneurs et des équipes de soutien. Nous sommes une communauté olympique, nous nous soutenons mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette solidarité olympique nous définit en tant que communauté.»