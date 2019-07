Jolanda Neff conserve son titre européen

Sur un VTT, Jolanda Neff n'a pas d'égal en Europe. Après 2015, 2016 et 2018, la Saint-Galloise a été chercher dimanche son quatrième titre continental à Brno, en République Tchèque, au terme d'un fantastique numéro de soliste.

Comme l'an passé à Glasgow, la jeune femme de 26 ans n'a jamais été inquiétée dans sa quête européenne. La Suissesse s'est imposée en 1 heure 30 minutes et 8 centièmes, avec 2 minutes 52 d'avance sur l'Ukrainienne Yana Belomoina et 13 secondes de plus par rapport à l'Allemande Elisabeth Brandau, les deux filles qui l'accompagnent sur le podium.

De bon augure avant les Mondiaux au Canada, dans un mois, où Jolanda Neff tentera de récupérer le maillot arc-en-ciel qu'elle avait cédé l'année dernière à l'Américaine Kate Courtney. A noter: sa compatriote Alessandra Keller a pris le 6e rang à Brno dimanche.

Florian Vogel décroche le bronze

Chez les messieurs, Mathieu van der Poel a remporté la médaille d’or en 1 h 28'34’’. En tête depuis la demi-heure de course, le Néerlandais a eu jusqu’à une minute d’avance sur le Suisse Florian Vogel qui termine finalement au deuxième rang à 43 secondes. Le podium est complété par un autre Néerlandais, Milan Vader, relégué à 1’02’’. Après une belle remontée, le Suisse Reto Indergand prend la cinquième place à 1’24’’. Quant à Lars Forster (11e), qui espérait sortir de la crise grâce à ses Européens de Brno, il n’a pas réussi son pari. Le Saint-Gallois a rendu près de 2’30’’ au vainqueur.