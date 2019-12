Killian Peier enfin dans le top 3

Killian Peier tient son podium en Coupe du monde. Sur le grand tremplin russe de Nizhny Tagil, dimanche soir, le Vaudois de 24 ans a pris la deuxième place derrière l’Autrichien Stefan Kraft. Le Japonais Ryoyu Kobayashi complète le podium.

Peier a signé des sauts à 138m et 137m pour venir échouer juste derrière un Kraft auteur en première manche d’un bond à 140m, avant de reculer un peu sur le second (134,5m). Jusqu’ici, le meilleur résultat sur le circuit restait pour le planeur de La Sarraz une 7e place obtenue la saison dernière à Innsbruck (Aut), durant la Tournée des 4 tremplins. Après un 16e rang décevant à cause d’une seconde manche ratée la veille, le médaillé de bronze des derniers Mondiaux a rappelé qu’il faudrait compter sur lui cette saison aussi.

Le Saint-Gallois Simon Ammann a pour sa part pris la 21e place.