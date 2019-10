Kipchoge a écrit l’histoire sur le marathon

Eliud Kipchoge a réussi son pari dans le parc Prater de Vienne samedi matin. Le Kényan a bouclé les 42,195 kilomètres en 1h59’40’’, devenant le premier homme à faire exploser la barrière des deux heures. Il a été emmené par 35 lièvres, qui se sont relayés par groupe de sept sur le parcours. «Marquer l'histoire, c'était mon but. Je suis un homme heureux. Il n'y a pas de limites humaines», a confié le coureur de 34 ans après son exploit, qu'il compare à «marcher sur la Lune» pour la première fois.

Devant une foule impressionnante réunie dans la capitale autrichienne, le champion olympique a tenu le rythme, “dicté” par une voiture, à une moyenne supérieure à 21,1 km/h. Eliud Kipchoge a tenu un rythme de 2’50’’ par kilomètre sur la dernière partie de la course. Cette tentative a été mise sur pied par le géant de la pétrochimie INEOS, qui détient notamment le Lausanne-Sport. Le Genevois Julien Wanders a fait partie de la quatrième équipe de lièvres, menant juste devant Kipchoge peu avant la mi-course (entre la 39e et la 50e minute).

Le Kényan a terminé seul sur les 400 derniers mètres, sous les encouragements du public. Etant donné des conditions optimisées, ce temps ne sera pas homologué par la fédération internationale (IAAF). Le Kényan est déjà le détenteur du record du monde officiel en 2h01’39’’.

???????? 1954 Roger Bannister breaks the 4-minute mile



???????? 1969 Neil Armstrong walks on the moon



???????? 2009 @UsainBolt runs 100m in 09.58



???????? 2019 @EliudKipchoge runs a sub two-hour marathon#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/HMXnxRohE3