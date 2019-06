Küng réalise la passe de trois sur ses routes

Stefan Küng a remporté, sur ses routes, un championnat de Suisse de contre-la-montre brûlant. Son troisième dans la spécialité. Marc Hirschi et Reto Hollenstein complètent le podium.

«A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», dit le dicton. Stefan Küng ne se l'appliquera toutefois pas à lui-même, car malgré les forfaits (prévisibles, annoncés ou non) de Dillier, Bohli, Frankiny, Morabito et compagnie, le podium a eu une belle «gueule».

Sans surprise, le Thurgovien de la Groupama-FDJ s'est imposé au terme des 30,8 km tracés autour de Weinfelden. Il a relégué Marc Hirschi à 46 secondes et Reto Hollenstein à 56. Il portera donc la tunique à la croix blanche sur les chronos du Tour de France, lui qui a appris la sélection officielle de sa formation en plein parcours. Son coéquipier valaisan Sébastien Reichenbach sera lui aussi de la fête.

Le vrai bel exploit de la journée est plutôt à mettre à l'actif de la Bernoise Marlen Reusser. Gagnante la veille du contre-la-montre des Jeux européens de Minsk, elle a réussi le tour de force de trouver des correspondances entre la Biélorussie et le canton de Thurgovie, puis de s'imposer chez les femmes avec 26 secondes de mieux que Marcia Eicher!

A peine rentrée de Minsk, Marlen Reusser a réussi un véritable tour de force sur les routes thurgoviennes. Images: Keystone. (nxp)