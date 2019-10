L'Angleterre piégée en République tchèque

L'Angleterre a perdu 2-1 contre la République tchèque vendredi à Prague, une défaite qui retarde sa qualification à l'Euro 2020.

L'équipe de Gareth Southgate, qui a concédé les occasions les plus claires, a cédé à la pression tchèque en fin de match (85e) en encaissant un but de Zdenek Ondrasek.

En tout début de rencontre, le défenseur tchèque Jakub Brabec (9e) avait répondu sur un corner à l'ouverture du score anglaise, d'un penalty transformé par Harry Kane (5e).

Avec 12 points et trois matches à jouer, les Three Lions, qui auraient été la deuxième équipe qualifiée pour l'Euro en cas de victoire, restent premiers du groupe A, à égalité de points avec leurs adversaires du soir (12 points, 2 matches à jouer) et devant le Kosovo (8 points, 3 matches à jouer).

Les Bleus peinent en Islande

Dans le groupe H, la France a battu laborieusement l'Islande (1-0) grâce à un pénalty d'Olivier Giroud (66e), son 37e but en sélection, vendredi à Reykjavik, et se rapproche à grands pas du rendez-vous continental. Elle validera son ticket pour l'Euro en cas de victoire contre la Turquie, lundi.

Les Bleus, qui avaient remporté 4-0 le match aller en mars dernier, se sont heurtés à des Islandais portés par leur public, avant d'être délivrés par un pénalty obtenu par Antoine Griezmann et transformé par Olivier Giroud.

Le Portugal sans forcer

Avec toutes ses principales stars offensives sur la pelouse, le Portugal a facilement disposé du Luxembourg 3-0, vendredi à Lisbonne. Ultra dominateurs, les champions d'Europe en titre ont d'abord marqué par l'intermédiaire de Bernardo Silva en première période (16e), avant de dérouler pendant le second acte avec des réalisations du capitaine et quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo (65e), puis de Gonçalo Guedes (89e).