La canicule a eu raison du FC Sion et du LS

Pour célébrer le 60e anniversaire de leur club, les dirigeants du FC Lentigny espéraient que le FC Sion et le LS allaient leur offrir un vrai feu d’artifice. Il n’en a rien été et les deux équipes se sont quittées sur un score à lunettes.

Une après-midi avare en émotions dont la principale responsable est cette chaleur étouffante qui brisait net les bonnes intentions des Valaisans et des Vaudois. Malgré ces conditions très difficiles, Sion et le LS ont fait preuve d’une louable envie de bien faire. Au cours, surtout, d’une première période agréable à suivre où les pensionnaires de Challenge League ont globalement dominé leurs adversaires.

Un poteau sédunois dès la 3e minute

Après un oubli défensif lausannois côté gauche - une frappe de Khasa trouvait le poteau droit d’un Thomas Castella battu (3e) - les Vaudois prenaient résolument l’initiative du jeu. Bien emmenés par un duo Puertas-Dominguez très entreprenant et inspiré, ils se ménageaient quelques petites occasions de sortir le public de sa torpeur. Sans succès et, juste avant la pause, Castella empêchait avec un certain brio Konan d’ouvrir la marque. La suite, avec deux équipes aux visages presque totalement révolutionnés, était plus avare encore en actions de jeu intéressantes, même si Itaitinga galvaudait d’entrée une belle opportunité (48e).

Pour sa première sortie sur le banc sédunois, Stéphane Henchoz peut donc se montrer plutôt satisfait du comportement défensif de son équipe et un peu moins de la phase offensive. Des difficultés logiques et attendues alors que le coach fribourgeois n’a eu que deux petites semaines de travail avec des joueurs dont il doit encore pleinement découvrir le potentiel. Il lui reste désormais trois semaines de travail pour que son FC Sion puisse aborder le championnat avec un maximum de sérénité.

LS - Sion 0-0

Lentigny. 750 spectateurs. Arbitre: M. Rosset.

LS (1re mi-temps): Castella; Boranijasevic, Nganga, Nanizayamo, Flo (24e Gétaz); Geissmann, Kukuruzovic, Puertas; Dominguez; Zeqiri, Sancidino.

LS (2e mi-temps): Diaw; Boranijasevic (76e Puertas), Monteiro, Brandao, Gétaz (82e Nanizayamo); Cabral; Bares, Pasche; Ndoye, Turkes, Oliveira.

Sion (1re mi-temps): Fickentscher; Angha, Kouassi, Bamert; Khasa, Zock, Song, Abdellaoui; Kasami, Konan, Philippe.

Sion (2e mi-temps): Mitryushkin; Saintini, Ndoye, Ruiz; Maceiras, Baltazar, Mveng, Fortune, Morgado; Itaitinga, Patrick. (nxp)