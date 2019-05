La Finlande récidive en Slovaquie

Décidément, la Slovaquie semble bien réussir aux Finlandais puisqu’ils y ont désormais remporté deux de leur trois titresplanétaires. Avec une équipe quasi exclusivement composée de joueurs évoluant en Europe, Jukka Jalonen (rien à voir avec le coach de Berne Kari) a battu en 24 heures la Russie (1-0) et le Canada (3-1), grâce à deux prestations défensives parfaites.

Malgré une pression initiale des Canadiens, ce sont les Finlandais qui ont eu la première occasion dangereuse sur un tir au but. Oliwer Kaski n’est pas parvenu à transformer son essai face à Matt Murray. Peu après une grosse chance ratée par Sam Reinhart (8e), Shea Theodore a pu se présenter seul face au but nordique. Le défenseur canadien n’a pas manqué pareille aubaine d’ouvrir la marque (11e, 1-0). En fin de première période, Philippe Myers est passé tout proche de doubler la mise, mais son envoi a terminé sa course sur la barre transversale.

En supériorité numérique, les Finlandais ont égalisé sur une erreur du gardien Matt Murray. Marko Anttila a glissé le puck entre ses jambes pour égaliser (23e, 1-1). Ce but a eu le don de réveiller les Européens qui ont ensuite largement dominé le Canada. Kaapo Kakko et Harri Pesonen sont ont mis le feu dans la défense adverse et sont passés très proches d’inscrire le deuxième but.

C’est le capitaine Marko Antilla, encore lui, qui a inscrit le second but à la 43e minute (1-2). L’ailier du Jokerit Helsinki avait déjà été l’unique buteur nordique lors de la demi-finale remportée la veille contre la Russie (1-0). Harri Pesonen, le joueur de Langnau, a assuré le succès finlandais à la 56e d’un tir soudain (1-3).

Trois joueurs évoluant en championnat de Suisse ont ainsi remporté leur premier titre mondial. Le défenseur Petteri Lindbohm (Lausanne) ainsi que les ailiers Harri Pesonen (Langnau) et Toni Rajala (Bienne) ont tous participé à ce sacre totalement inattendu.

Pour aller dans ton sens, la sélection finlandaise a joué plus de matches à Bienne (130 pour Rajala) ou à Lausanne (231 pour Pesonen et Lindbohm) qu'en NHL. https://t.co/qUM3akw02A — Grégory Beaud (@GregBeaud) May 26, 2019

Les buts finlandais:

(nxp)