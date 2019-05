La Suisse éliminée au terme d'un scénario fou

Le pire powerplay du tournoi s’est réveillé au meilleur moment: en moins de 40 minutes de jeu contre le Canada, les Suisses ont marqué deux fois en supériorité en autant de tentatives. Incroyable, mais vrai. Les hommes de Patrick Fischer, qui affichaient un triste taux de réussite de 11,43 % avant le quart de finale ont converti leurs deux premières tentatives de la rencontre. D’abord en première période, lorsque le tir de Sven Andrighetto a trouvé le fond des filets à cinq contre quatre (19e, 0-1). La deuxième fois à quatre secondes de la fin de la période médiane. Nico Hischier, très discret jusque-là, s’est retrouvé au bon endroit pour exploiter un rebond consécutif à un tir de Nino Niederreiter (40e, 1-2).

A chaque fois, les Suisses ont parfaitement su exploiter leurs temps forts. Avant le but d’Hischier, ils venaient pourtant de passer un mauvais quart d’heure face aux Canadiens, qui en avaient profité pour égaliser grâce à une déviation de Mark Stone (26e, 1-1). La réussite du Valaisan de 20 ans leur a permis d’aborder la troisième période en position favorable. Les hommes de Patrick Fischer ont parfaitement géré leur avance d’un but, notamment grâce au gardien Leonardo Genoni, parfait devant ses filets, jusqu’à cette impensable égalisation canadienne à… quatre dixièmes de seconde de la fin du temps réglementaire. Durant une prolongation de 10 minutes disputée à 3 contre 3, le Canada a eu le dernier mot grâce à un but de Stone (66e. 3-2) .

Das Abenteuer WM ist für uns leider zu Ende. pic.twitter.com/laDeJZJmUm — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 23, 2019

Canada - Suisse 3-2 ap (0-1 1-1 1-0)

Steel Arena, Kosice. 6157 spectateurs.

Arbitres: MM. Frano (Tch), Rantala (Fin), Lhotsky (Tch) et Sormunen (Fin).

Buts: 19e Andrighetto (Diaz, Fiala/ 5 c 4) 0-1, 26e Stone (Fabbro, Dubois) 1-1, 40e (39’56) Hischier (Martschini, Niederreiter/ 5 c 4) 1-2, 60e (59’59) Severson (Stone/ 6 c 5) 2-2, 66e Stone (Dubois, Theodore) 3-2.

Canada: Murray; Theodore, Fabbro; Severson, Nurse; Stecher, Chabot; Myers; Jost, Turris, McCann; Stone, Dubois, Marchessault; Reinhart, Couturier, Cirelli; Joseph, Strome, Henrique; Bertuzzi. Entraîneur: Vigneault.

Suisse: Genoni; Fora, Frick; Diaz, Josi; Loeffel, Genazzi; Ambühl, Bertschy, Moser; Fiala, Hischier, Niederreiter; Andrighetto, Haas, Hofmann; Martschini, Kurashev, Scherwey; Praplan, Rod. Entraîneur: Fischer.

Notes: Le Canada sans Mantha (suspendu), Blackwood ni Montour (surnuméraires). La Suisse sans Weber (blessé) ni Mayer (surnuméraire). Temps mort demandé par la Suisse (57e) et le Canada (60e). Tirs sur le poteau: Marchessault (22e), Theodore (59e). Le Canada sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’53 à la fin du match).

Pénalités: 3 x 2’ contre le Canada, 1 x 2’ contre la Suisse. (nxp)