Laurent Prince quittera l'ASF à l'été prochain

Laurent Prince, directeur du département technique, quittera l'Association suisse de football (ASF) le 31 juillet 2020. A 49 ans, il a décidé de relever un nouveau défi professionnel après sept ans de bons et loyaux services à l'ASF.

Après un an et demi à la tête du département de la promotion de la relève, pendant son mandat de plus de cinq ans en tant que directeur technique de l’ASF, le Jurassien a été responsable des six départements du département technique (outre à la promotion de la relève, il s'agit de la formation des entraîneurs, le football féminin, les arbitres, les sélections juniors et le football de base).

«Après une belle période à l’ASF, le moment est venu de dire au revoir, a déclaré Laurent Prince dans un communiqél de l'ASF. En plus de tous les grands projets qui ont été réalisés, je suis particulièrement heureux que toutes les équipes nationales (équipes A, M21, M19, M17) aient atteint leurs objectifs en 2019 et aient pu aborder 2020 avec ambition.»

Dominique Blanc, président de l'ASF, regrette la décision du directeur du DT: «Nous perdons en Laurent Prince une personnalité forte, sympathique et appréciée, qui a toujours apporté des contributions stratégiques et joué un rôle opérationnel important.»

La succession de Laurent Prince n’est pas encore réglée.

Sport-Center/comm.