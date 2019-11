Lausanne bat péniblement Langnau

Les Lausannois menaient déjà 2-0 après moins de sept minutes de jeu face à Langnau grâce à des réussites de Joël Vermin (3e) et Josh Jooris (7e). La réussite de Jonas Junland, en double supériorité numérique, a mis les Lausannois sur orbite (14e, 3-0).

En deuxième période, Fabian Heldner a inscrit son premier but sous le maillot du club vaudois. Le tir du défenseur valaisan a surpris le gardien Damiano Ciaccio et permis au LHC de prendre une confortable avance (26e, 4-0). Mais les Tigres n’ont pas pour autant baissé les bras, puisqu’ils ont profité de la baisse de régime du LHC en troisième période pour revenir à 4-2 en l’espace de 119 secondes entre la 45e et la 47e minute. Les Tigers ont encore marqué, à 25 secondes de la fin du match sur un tir d’Erni (60e, 4-3) avant de mettre le LHC sous pression dans les derniers instants de la rencontre.

A noter que l’entraîneur du LHC, Ville Peltonen, n’est plus revenu sur le banc de son équipe dès la reprise de la deuxième période parce qu'il était malade.

Cyrill Pasche, Lausanne

Lausanne – Langnau 4-3 (3-0 1-0 0-3)

Vaudoise aréna. 7899 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Piechaczek, Kaderli et Wolf.

Buts: 3e Vermin (Frick) 1-0, 7e Jooris (Antonietti, Lindbohm) 2-0, 14e Junland (Genazzi, Bertschy/ 5 c 3) 3-0, 26e Heldner (Moy, Vermin) 4-0, 45e DiDomenico (Schilt, Pesonen) 4-1, 47e P. Berger (Erni) 4-2, 60e Erni (DiDomenico, Schilt/ 6 c 5) 4-3.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Nodari; Bertschy, Jeffrey, Herren; Moy, Emmerton, Vermin; Antonietti, Jooris, Kenins; Traber, Froidevaux, Leone; Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; Erni, Lardi; Schmutz, Maxwell, Earl; DiDomenico, Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Rüegsegger. Entraîneur: Ehlers.

Notes: Lausanne sans Almond (blessé) ni Oejdemark (surnuméraire). Langnau sans Gagnon ni Dostoinov (blessés). Tirs sur la transversale: Herren (12e), Junland (35e). Tirs sur le poteau: Earl (48e), Lindbohm (58e). Temps mort demandé par Langnau (60e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’34 à la fin du match).

Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre Langnau.