Lausanne qualifié pour la finale mondiale

L’équipe de Suisse, qui porte les couleurs de Lausanne sur le circuit mondial, disputera la finale du World Tour début novembre au Japon. Natan Jurkovitz, Marco Lehmann, Gilles Martin et Westher Molteni se sont qualifiés grâce à leur 12e rang, dernière place qualificative. Les Suisses étaient absents lors de la dernière épreuve, organisée ce week-end en Arabie Saoudite. Six équipes pouvaient encore les éliminer in extremis mais seul Jeddah est passé devant au classement.

«Cette finale du World Tour, c’est le plus grand événement de l’année en 3x3, explique Gilles Martin, capitaine de la Team Lausanne. C’est génial de pouvoir y participer. Même la fédération suisse ne pensait pas qu’on en serait capable. Nous allons à nouveau pouvoir démontrer le potentiel de la discipline en Suisse. Au Japon, le but sera de viser une place en demi-finale.»

Les 12 meilleurs équipes du monde ont donc rendez-vous les 2 et 3 novembre à Utsunomiya. C’est la deuxième fois de sa jeune histoire que la formation suisse se qualifie pour la finale du championnat mondial, après 2017.