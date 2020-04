La Laver Cup de Federer à Boston repoussée

Le choix est logique. Agendée en septembre au TD Garden de Boston, la quatrième édition de la Laver Cup, l'exhibition de Roger Federer, a été annulée cette année. Elle est reportée à 2021 (24 au 26 septembre).

Précision importante: la décision est justifiée, non pas par la pandémie actuelle de Covid-19, mais par les modifications du calendrier international de tennis, qui ont entraîné un conflit avec d'autres grands événements de la saison en cours. Pour rappel, Roland-Garros a décidé il y a quelques semaines de reporter son tournoi du 20 septembre au 4 octobre, pile sur le créneau initial de la Laver Cup (25-27 septembre).

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S — Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020

Avec le changement de dates de Roland-Garros, il n'y avait aucune raison de retarder l'inévitable, explique le communiqué. «Nous devions prendre une décision maintenant concernant notre événement (...), déclare Tony Godsick, patron de la Laver Cup et agent de Roger Federer. C'est une ligne de conduite responsable, rendue nécessaire par les conflits de calendrier émergents.»

«Il est regrettable que la Laver Cup doive être repoussée d'un an, mais à ce stade, c'est la bonne chose à faire pour toutes les personnes concernées, explique Roger Federer. Bien que cela soit décevant, la bonne nouvelle est que le TD Garden sera toujours en mesure d'accueillir l'événement l'année prochaine et je me réjouis vraiment d'enfin jouer à Boston pour la première fois en 2021.»

JSa