«Le breaker est la fusion du sportif de pointe et de l’artiste»

Le Congrès du Comité international olympique décidera mardi des nouvelles disciplines qui intégreront le programme des JO 2024 à Paris. Quatre sont proposées: l’escalade, le skateboard, le surf et le breakdance. En janvier, les organisateurs parisiens avaient créé le buzz en proposant ce dernier. Depuis, ce choix a convaincu toutes les instances du monde olympique. Mais qu’en pense la communauté des breakers? Pionnier et légende de cette danse née dans le Bronx des années 80, Mr Freeze y voit une consécration et une opportunité. Le danseur au chapeau du mythique film «Flashdance», devenu coach de Michael Jackson, explique pourquoi les breakers sont des sportifs, avec un supplément d’âme. Et ce que la danse peut apporter au monde olympique.

Mr Freeze, le breakdance aux Jeux olympiques, c’est…

C’est juste extraordinaire. Cette danse est née dans les rues du Bronx à l’époque de la faillite de New York. Aujourd’hui, on voit combien elle est devenue puissante. Jusqu’à être reconnue comme sport olympique. Mon sentiment est que c’est un magnifique pas en avant pour cette culture.

Est-ce que vous auriez pu imaginer un tel destin?

Notre danse existe désormais partout sur la planète. Mais les JO, c’est encore un pas de plus. C’est prestigieux. C’est comme si un chanteur passait d’un trottoir à la scène d’un opéra. Il s’agit d’une incroyable reconnaissance. Dans les années 70 et 80 quand j’ai commencé, je ne pensais qu’à trouver un cercle pour affronter un autre breaker. Tout s’est créé sous nos yeux. C’était une période tellement incroyable. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n’imaginais pas que cela arriverait aussi haut.

Est-ce que vous aimeriez participer à des JO?

Sincèrement? Je ne pourrais pas l’imaginer, simplement parce que le niveau de danse a augmenté de 1000%. S’il y avait une catégorie «Style», peut-être. Mais si l’on demande tout ce qui est réalisé aujourd’hui, ce serait impossible.

Cela signifie que le break a beaucoup changé?

Oui, de manière incroyable. Il est devenu beaucoup plus athlétique. Quand je dansais, nous faisions un demi-tour sur la tête. Aujourd’hui, ils peuvent tourner 50 ou 75 fois! Cela nécessite une technique parfaite, mais aussi une forme physique impeccable. Ces jeunes sont de vrais gymnastes.

Break et gymnastique se nourrissent-ils mutuellement?

Il y a beaucoup de ponts entre les deux. Les gymnastes reprennent de plus en plus de mouvements du break. Pourquoi? Parce que c’est original! La gymnastique n’a pas beaucoup changé. Même si l’on est passé des doubles aux triples, puis aux quadruples, cela reste visuellement similaire. Ils ont remarqué qu’ils devaient évoluer pour éviter que les compétitions ne deviennent toujours plus monotones.

Mais pour vous, le break est-il un sport ou une culture?

Le break fait partie de la culture hip-hop. Mais si l’on dissèque les mouvements de la danse, c’est un sport. Car il faut de grandes capacités physiques pour réaliser ce que les breakers réalisent de nos jours.

Qu’est-ce que le break peut apporter au monde olympique?

Si tout est organisé correctement, le monde assistera à certaines des compétitions les plus excitantes jamais vues sur la planète. À condition qu’il reste dans les mains de ceux qui savent. Il faut faire confiance aux gens qui ont écrit l’histoire, et je ne parle pas de moi. Les pionniers sont toujours là, à disposition.

Et vous, vous sentez-vous plutôt artiste ou sportif?

Je suis un artiste, comme tous les breakers. Par contre, pour participer à des JO, le niveau est tel que ces artistes sont aussi des sportifs de pointe. N’être qu’un artiste ne suffit pas. N’être qu’un sportif non plus. Un breaker est la fusion des deux. Le break est une vraie bagarre. Il y a beaucoup d’expressions dans les «battles». Si les gens qui connaissent s’en occupent, ils vont sélectionner des danseurs qui laisseront le public pantois. Il faut éviter que ce dernier reparte de la compétition en se disant: «Oh, ce sont des jeunes qui tournent sur la tête, rien de spécial…» La mise en scène doit être magnifique.

C’est-à-dire?

Il faudrait travailler avec des écrans et des présentations funs, filmées à l’avance, comme dans la boxe ou le ski. Après cette mise en bouche, les danseurs entrent dans le cercle et se battent. Il ne faut pas non plus forcément un type, un MC, qui parle tout le temps. Les danseurs dansent avec leur feeling, en symbiose avec la musique. Si quelqu’un parle, on ne peut pas sentir la rage qui passe.

L’esprit du Bronx peut-il perdurer aux JO?

De toute manière, cela sera différent du Bronx. La réalité est qu’il faut respecter les règles du CIO. Le décor va, certes, changer. Par contre, la rage des deux danseurs, elle, sera pareille. Et c’est ce qui compte à la fin: le combat entre les deux adversaires.

Cette rage, c’est quoi? D’où vient-elle?

La rage naît de la musique. Quand on l’aime vraiment, on devient fou. On s’exprime alors avec force. C’est la musique qui te fait exploser. Et si tu n’aimes pas ton adversaire, tu te surpasses encore plus… La réalité est que le public aime ressentir cet antagonisme. Dans les années 70, lorsque l’on se rendait dans un autre quartier où l’on savait qu’il y avait un breaker, tout le monde voulait voir l’opposition. Dès que le break commençait, le cercle se constituait. Chacun ressentait dans son cœur qu’un truc allait arriver. C’est ça qui est important.

On ne peut pas parler à Mr Freeze sans évoquer Michael Jackson. Vous avez été son coach?

Oui, j’ai été l’instructeur privé de Michael Jackson pendant deux ans. C’était un homme très très gentil. À chaque fois qu’il venait à New York, je savais que je pouvais recevoir un coup de fil à tout moment, l’après-midi, à 9 heures du soir ou à 3 heures du matin. Il me retrouvait au studio de danse. Il voulait voir certains mouvements particuliers. Parfois il me filmait pendant que je dansais. Ce fut une très belle période. Très vite, c’est devenu un ami. Le côté star a disparu. Et puis le salaire aussi était intéressant. J’étais un breaker et un breaker dans les années 90 ne gagnait pas grand-chose. Alors être l’employé de Michael Jackson, c’était comme si j’avais mon anniversaire tous les jours.

Est-ce que toute la communauté des breakers est favorable à ce virage olympique? Certains ne craignent-ils pas une perte d’identité?

Tant que la danse sera pratiquée dans le monde entier, l’identité sera toujours présente. Il y a certes des oppositions, mais elles sont marginales. Quand nous parlons ensemble, je tiens ce discours: «Si nous les pionniers sommes favorables, c’est qu’il faut y aller.» Certains ont peur que la culture soit détruite? Je leur réponds: «Non, ce ne sera pas le cas! Si tu veux continuer à breaker dans la rue, tu peux le faire. Si tu ne veux pas aller aux JO, pas de problème. Tu peux rester le même. Mais si tu veux évoluer, tu le peux aussi.» Et j’ajoute: «Je suis parmi ceux qui ont inventé la danse. Donc si je suis pour, tu dois être pour, car tu es en train de danser grâce à nous.» (nxp)