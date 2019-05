Le Canada et la Suède joueront à Lausanne en 2020

En fonction de ses règlements sportifs et du classement mondial, la Fédération internationale (IIHF) a réparti les seize nations qui prendront part aux Mondiaux 2020 (du 8 au 24 mai en Suisse) en deux groupes.

La Suisse (8e de la hiérarchie IIHF), qui sera basée à Zurich, a intégré le groupe B. Elle y sera opposée à la Finlande (3e), qui s’est parée d’or dimanche à Bratislava, à la Russie (2e), aux États-Unis (6es), à la Lettonie (10e), à la Norvège (11e), à l’Italie (16e) et au Kazakhstan (19e, néo-promu).

Quant à Lausanne, elle accueillera le groupe A avec le Canada (1er), finaliste malheureux en Slovaquie dimanche dernier, la Suède (4e, qui a perdu deux rangs dans le classement après son élimination en quarts de finale contre les Finlandais jeudi passé), la République tchèque (5e), l’Allemagne (7e), la Slovaquie (9e), le Danemark dirigé par Heinz Ehlers (12e), le néo-promu biélorusse (14e) et la Grande-Bretagne (20e).

34 matches, dont les demi-finales et les finales pour les 3e et 1re places, auront lieu au Hallenstadion zurichois. La vaudoise arena, elle, sera le théâtre de 30 parties, dont deux quarts de finale.

La Suisse n’a plus été la nation hôte des Championnats du monde depuis 2009 (Berne et Kloten).

The groups for the 2020 #IIHFWorlds have been determined! New World Champion Finland and bronze medallist Russia will join host Switzerland in Zurich. World Ranking leader Canada and dethroned World Champion Sweden will play in Lausanne.



