Le HC Villars se retire de la 1re ligue

A un mois du début du championnat de 1re ligue, le HC Villars a choisi de retirer son équipe. La raison: le club vaudois n’avait pas suffisamment de joueurs pour assumer un rôle dans la quatrième division du hockey helvétique.

«Le contingent de l’équipe ne suffit plus. Il faudrait au minimum vingt joueurs et deux gardiens pour assurer le bon fonctionnement du club, ce qui n’est plus le cas actuellement», mentionne le communiqué du club qui avait été champion de Suisse en 1963 et en 1964.

La décision n’est pas encore entérinée. Mais, selon toute vraisemblance, le groupe Ouest de 1re ligue ne comprendra que onze équipes lors de la saison 2019-2020. «Il n’y aurait donc pas d’équipe reléguée à la fin de l’exercice», se projette Marc-Anthony Anner, qui s’apprête à coiffer la casquette de président de la Regio League, où il succédera au Valaisan Jean-Marie Viaccoz le 9 septembre.

Quant au HC Villars, il a formulé le souhait de reprendre ses activités en 3e ligue, soit dans l’une des catégories de jeu les plus basses de la pyramide du hockey suisse (le dernier échelon est la 4e ligue). «A ce stade, rien n’a été décidé, reprend Marc-Anthony Anner. C’est l’assemblée qui statuera sur cette requête.»

Un nouvel adversaire pour Genève-Servette en Coupe

Le 30 janvier dernier, grâce à une victoire 1-4 à Saint-Imier, le club chablaisien avait décroché son sésame pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le mercredi 11 septembre, il aurait dû défier Genève-Servette devant son public. «Le match n’aura pas lieu», indique Anner.

Mais le club des Vernets héritera d’un nouvel adversaire, qui sera désigné suite à un nouveau tirage au sort. Swiss Ice Hockey a décidé de repêcher les trois dernières formations du groupe Ouest de 1re ligue éliminées lors des duels de Coupe du mois de janvier, à savoir Saint-Imier, Franches-Montagnes et Saastal.

Et l’une de ces trois formations accueillera les Aigles.