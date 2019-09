Le LHC rentre du Tessin avec les trois points

Le Lausanne Hockey Club a commencé son championnat de National League par une victoire. Les Vaudois se sont imposés 5-2 sur la glace de Lugano, vendredi soir, au terme d’une rencontre à rebondissements.

A vrai dire, Ville Peltonen s’attendait sans doute à un autre début de saison de son équipe, menée dès la 2e minute de jeu à la suite d’un tir du poignet victorieux de Bertaggia devant un Nodari un brin passif.

Ensuite dominateurs, les Lions semblaient capables de revenir dans le match. Jusqu’à ce qu’une mésentente entre Lindbohm et Frick (plutôt lent à la détente, lui aussi, sur le coup) n’offre à Jörg le 2-0 sur un plateau (19e). Bien payé pour Lugano.

5 tirs cadrés, 3 buts

Mais que dire alors de la seconde période lausannoise? Paradoxalement, le LHC a refait son retard au moment où il paraissait le plus en difficulté. Bertschy (25e), Jooris (33e) et Leone (35e) lui ont même permis de passer devant en 10 minutes et 5 tirs cadrés.

Pendant que Stephan tenait la baraque en enchaînant plusieurs parades brillantes. Bertschy, encore lui, a assommé Lugano dès la 45e. Et derrière Lausanne a géré la fin de match de manière solide pour cueillir sa première victoire de la saison. Entérinée par une réussite dans la cage vide de Jeffrey (58e).

Lugano - Lausanne 2-5 (2-0 0-3 0-2)

Cornèr Arena. 6018 spectateurs.

Arbitres: MM. Dipietro, Tscherrig; Kaderli, Cattaneo.

Buts: 2e Bertaggia 1-0, 19e Jörg 2-0, 25e Bertschy (Grossmann, Leone) 2-1, 33e Jooris (Bertschy, Lindbohm) 2-2, 35e Leone (Nodari, Vermin) 2-3, 45e Bertschy (Jooris) 2-4, 58e Jeffrey (Nodari/cage vide) 2-5.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Loeffel, Vauclair; Chiesa, Jecker; Riva; Zangger, Lajunen, Jörg; Fazzini, Spooner, Suri; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Walker, Romanenghi, Lammer; Haussener. Entraîneur: Kapanen.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Grossmann; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Emmerton, Almond; Antonietti, Froidevaux, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Lugano sans Wellinger, Ronchetti ni Klasen (surnuméraires). Lausanne sans Genazzi (blessé), Anex ni Roberts (Ticino Rockets). Lugano sans gardien de 55’21 à 57’25.

Pénalités: 4x2’ contre Lugano; 6x2’ contre Lausanne.