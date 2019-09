Le LHC tout proche des huitièmes de finale

Sur la glace d’Yverdon, il a fallu attendre la 17e minute de jeu pour voir l’ouverture du score. Elle a été réalisée par les visiteurs, mieux inspirés que les Lausannois durant la première période. Mais cette domination n’a pas duré. A la 25e minute, quelques secondes après la fin d’un power-play rondement mené, c’est Yannick Herren qui a remis les deux équipes à égalité. Avec un but et son tir au but réussi, le Valaisan a d’ailleurs été l’homme de cette rencontre.

Dans la deuxième moitié du match. Cory Emmerton (49e), en supériorité numérique, a répondu à une réussite des Finlandais tombée à la 32e minute. A cinq minutes du terme, les Lausannois ont bien cru avoir match gagné lorsque Josh Jooris a inscrit le 3-2. Eh bien non, Lathi, après avoir sorti son gardien, est parvenu à égaliser à 21 secondes de la sirène finale.

Durant la séance de tirs au but, le Finlandais ont manqué tous leurs envois, pendant qu’Herren et Mory réussissaient les leurs. Cette victoire et les deux points qui l’accompagnent permettent à Lausanne de rester en tête de son groupe avec huit points en quatre rencontres. Trinec suit à deux longueurs. Le LHC est donc tout proche de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.