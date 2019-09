Le LS sort Lugano à la régulière

Le Lausanne-Sport s’est brillamment fait pardonner sa triste élimination de la Coupe de Suisse face au FC Sion, la saison dernière. La victoire, et la qualification, obtenues, samedi, contre un FC Lugano très loin du niveau qui était le sien au printemps passé et qui lui avait permis de terminer juste derrière l’intouchable duo YB-Bâle, ne souffrent en effet aucune discussion.

Mais plus que de blâmer les Tessinois, il convient d’abord de tirer un grand coup de chapeau à des Vaudois qui ont livré une performance de qualité. Pour finalement imposer sa claire supériorité face à un adversaire de catégorie supérieure.

Premières possibilités pour les Vaudois

Sans être ennuyeuses, les 45 premières minutes, disputées sur un rythme très tranquille, n’ont pas réservé les émotions espérées. Dans ce duel très attendu entre deux adversaires qui se craignaient peut-être un peu trop, les occasions n’ont donc pas été nombreuses.

Sans vraiment dominer son sujet ou prendre trop de risques, le LS se ménageait la première possibilité de décanter le match. Sur un bon centre de Boranijasevic, Turkes réussissait un contrôle aérien aussi difficile qu’acrobatique pour ensuite malheureusement croiser un peu trop sa frappe (6e). Une dizaine de minutes plus tard, le même attaquant lausannois parvenait à dévier plein axe un coup franc de Kukuruzovic, mais sans qu’aucun de ses coéquipiers ne parvienne à détourner le ballon dans le but luganais.

Un but qui décoince

Il a fallu ces deux petites alertes pour qu’enfin Lugano montre le bout de son nez. D’abord sur une belle frappe lointaine de Custodio parfaitement maîtrisée par Castella. Des Tessinois qui passaient ensuite tout près d’ouvrir le score lorsqu’un long centre était mal jaugé par Nganga. Seul face à Castella, Bottani, quelque peu rudoyé par un défenseur lausannois, voyait sa frappe écrasée être détournée in extremis par Nganga (31e).

Pour que le public assiste à une vraie rencontre de Coupe, avec ce brin de folie qui l’accompagne parfois, il fallait un but. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attente n’a pas été longue après la pause. On jouait en effet que depuis un peu plus de deux minutes lorsque Schneuwly débordait sur le côté droit avant d’adresser un centre parfait que Turkes déviait habilement au bon endroit.

Le bijou de Zeqiri

La réaction du pensionnaire de Super League était toutefois loin d’être celle d’une équipe appelée à jouer l’Europa League dans quelques jours. Au lieu d’assister à une rébellion tessinoise, c’était le LS qui se rapprochait encore un peu plus de la qualification. Via un bijou signé Andi Zeqiri. Après avoir reçu le ballon sur son flanc gauche, l’international M21 se débarrassait avec autant d’aisance que de malice de deux défenseurs adverses avant de trouver, du pied droit, l’angle opposé (58e).

Le public lausannois avait à peine le temps de se demander si son équipe allait maintenant chercher à conserver ce double avantage qu’un autogoal du maladroit Daprela, sur un centre tendu de Gétaz, scellait le destin d’un FC Lugano qui concédait le plus logiquement du monde sa cinquième défaite consécutive.

Quant au LS, il a aussi su se faire oublier de la meilleure des façons sa défaite et sa piètre performance réalisée lors du derby face au SLO. Pour démontrer, avec un talent certain, que son excellent début de saison ne doit strictement rien au hasard.

LS - Lugano 3-0 (0-0)

Pontaise. 2135 spectateurs.

Arbitre: M. Tschudi.

Buts: 48e Turkes 1-0, 58e Zeqiri 2-0, 63e Daprela (autogoal) 3-0,

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Nganga, Gétaz; Geissmann, Kukuruzovic (80e Monteiro), Puertas (77e Oliveira); Zeqiri (72e Ndoye), Turkes.

Lugano: Da Costa; Yao (60e Lavanchy), Kecskes, Daprela, Obexer; Sabbatini; Dalmonte, Custodio (70e Lovric), Aratore; Bottani, Holender (46e Junior).

Avertissements: 15e Custodio, 69e Castella, 81e Obexer.

Notes: LS sans Flo (blessé), Da Silva, Sancidino, Nanizayamo ni Koura (Team Vaud M21). Lugano sans Covilo, Gerndt, Guidotti, Crnigoj, Rodriguez ni Macek (blessés).