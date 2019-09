Le SLO quatrième de Challenge League

Stade-Lausanne-Ouchy poursuit sur sa lancée et n’en finit plus de surprendre. Cette semaine, c’est Kriens qui a subi la loi du néo-promu. Bien en place et exerçant un pressing de tous les instants, les pensionnaires de Colovray ont récité une partition presque sans fausse note.

Démarrant le match pied au plancher, les Lausannois trouvaient rapidement le chemin des filets grâce à Perrier, complètement oublié par la charnière centrale lucernoise. Il en fallait toutefois plus pour enterrer le visiteur, qui recollait rapidement au score grâce à une frappe venue d’ailleurs de Follonier (9e).

Loin de se désunir, le SLO gardait le pied sur le ballon et reprenait l’avantage sur un contre éclair mené par Ndongo. Parti en profondeur, l’attaquant lausannois servait sur un plateau Perrier, qui doublait son compteur et la mise (39e). Maintenus en vie par Guedes, impérial entre ses poteaux, les Lausannois n’ont pas réussi à porter l’estocade en deuxième période, sans conséquence.

Grâce à cette nouvelle victoire, le SLO pointe au quatrième rang de Challenge League avec 14 points. Fabien Darvey

Stade Lausanne Ouchy - SC Kriens 2-1 (2-1)

Stade de Colovray. 350 spectateurs.

Arbitre: Nico Gianforte.

Buts: 3e Perrier 1-0, 9e Follonier 1-1, 39e Perrier 2-1.

Stade-Lausanne-Ouchy: Guedes; Dalvand, Manière, Mfuyi, Le Pogam; Gaillard, Perrier; Parapar (56e Lahiouel), Gazzetta (73e Laugeois), Eleouet (54e Amdouni); Ndongo (90e Tavares).

SC Kriens: Brügger; Fernandes, Elvedi, Alessandrini (45e+2 Berisha), Mijatovic; Fäh, Bürgisser; Follonier, Texeira (73e Siegrist), Dzonlagic (61e Ulrich); Tadic (73e Abubakar).

Avertissements: Manière (45e+3).